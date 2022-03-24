Seçim Kanunu Teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda (4)

ANAYASA KOMİSYONU'NDA 'İSTANBUL SEÇİMLERİ' TARTIŞMASI

TBMM Anayasa Komisyonu görüşmeleri sırasında Ak Parti'li Ali İhsan Yavuz ile CHP ve HDP'li milletvekilleri arasında, 'İstanbul seçimi' tartışması yaşandı. CHP ve HDP'li üyeler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'a İstanbul Belediye Seçimlerini hatırlattı. AK Parti'li Yavuz ve CHP'li üyeler arasında 'hırsız' tartışması yaşandı.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,