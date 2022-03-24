Seçim Kanunu Teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda (3)

KOMİSYON'DA GEÇ SAAT TARTIŞMASI

Tbmm Anayasa Komisyonu'nda, kanun teklifi görüşmelerinin geç saatlere kalması, muhalefet milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Milletvekilleri, Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'a yönelik saatle ilgili eleştirilerde bulundu.

Kadıgil'e Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt tepki gösterince, CHP ve HDP'li milletvekilleri de Beyazıt'a tepki gösterdi. Tartışmanın uzaması üzerine, toplantıya ara verildi.