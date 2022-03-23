Seçim Kanunu Teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda (2)

MUHALEFETTEN 'ANAYASA'YA AYKIRI' ÇIKIŞI

Tbmm Anayasa Komisyonu'nda, görüşmeleri devam eden kanun teklifi üzerine milletvekilleri konuşma yaptı. Teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde muhalefet partileri, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

Teklifin geneli üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Besti KARALAR/ ANKARA,