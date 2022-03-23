Seçim Kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda

MİLLETVEKİLİ Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Anayasa Komisyonu'nda başladı.

TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Komisyonda, AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan seçim kanunu teklifi ele alındı. Teklifin imza sahibi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, komisyona bilgi sundu. Yazıcı, siyasi partilerin ve seçimlerin demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olduğunu belirterek, "Siyasi partiler demokrasinin örgütlü yanını, seçimler ise demokrasinin görünür yanını ortaya koyan araçlardır. Siyasi partiler ve seçimlere ilişkin kanunlar hem içerik hem de uygulama ile ülkenin demokrasi standardını gösteren önemli belgelerdir" dedi.

Öte yandan komisyonda CHP'nin, Anayasa Komisyonu'na sevk edilen seçim kanunu ile ilgili kanun tekliflerinin, görüşülen kanun teklifiyle birleştirilmesi istemiyle verdiği önerge de kabul edilmedi. Komisyonda teklifin geneli üzerindeki görüşmelere geçildi.