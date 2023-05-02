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Seçim çalışması yapan İYİ Partili gruba tepki: '30 bin askerin kemiklerini sızlatanların selamını almıyorum'

Seçim çalışması yapan İYİ Partili gruba tepki: "30 bin askerin kemiklerini sızlatanların selamını almıyorum"

Politika Haberleri

Seçim çalışması yapan İYİ Partili gruba tepki: "30 bin askerin kemiklerini sızlatanların selamını almıyorum" Arnavutköy'de seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaretler yapan İYİ Partili gruba bir vatandaş tepki gösterdi.

Seçim çalışması yapan İYİ Partili gruba tepki: "30 bin askerin kemiklerini sızlatanların selamını almıyorum"

İSTANBUL - Arnavutköy'de seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaretler yapan İYİ Partili gruba bir vatandaş tepki gösterdi. Grubun selam verdiği bir kişinin, "30 bin askerin kemiklerini sızlatan kişilerin selamını almıyorum" diyerek tepki gösterdiği görüldü.

Olay, Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaretler yapan İYİ partili grup yoldan geçen birine selam verdiği esnada tepkiyle karşılaştı. Şahıs gruba, "ben 30 bin askerin kemiklerini sızlatan kişilerin selamını almıyorum" diyerek tepki gösterdi. Grup ile tepki gösteren kişi arasında tartışma yaşandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile tartışma kavgaya dönüşmeden ayrılırken taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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