Seçer: "Her şey çocuklarımız için"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'de eğitimin her türlü noktasına temas etmeye ve katkı sunmaya çalıştıklarını belirterek, "Birey eğitimli ise ülkesini, toplumu hatta dünyayı değiştirebiliyor" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 Yılı Eylül Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda yapılan toplantıda, komisyonlara havale edilen 16 ve birimlerden gelen 32 madde olmak üzere toplam 48 madde görüşüldü.

"Birey eğitimli ise dünyayı değiştirebiliyor"

Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde açıklamalarda bulunan Başkan Seçer, bu hafta başlayan 2023-2024 eğitim öğretim yılı dolayısıyla tüm öğrencilere başarılar diledi. Eğitimin toplumun temel taşı olduğuna dikkat çeken Seçer, "Birey eğitimli ise ülkesini, toplumu hatta dünyayı değiştirebiliyor. Başta bakanlık ve biz belediyeler olmak üzere bütün kurumlar, eğitime en iyi imkanları sunarak, çağdaş dünyada diğer ülkelerle rekabet etmenin yolunun da eğitimli toplumdan geçtiği bilinciyle, çocuklarımızın en iyi eğitim almalarına katkı vermek zorunluluğumuz var" diye konuştu.

"Her şey çocuklarımız için"

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin'de eğitimin her türlü noktasına temas etmeye ve katkı sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Seçer, geçtiğimiz hafta ilköğretime başlayan 18 bin çocuğa, 'ilk çantam' projesi çerçevesinde içerisinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çantaları hediye ettiklerini hatırlattı. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinin Mersin'in 17 noktasına yayıldığını belirten Seçer, "Toplam 7 bin öğrenciye hem LGS hem üniversite için ciddi destekler veriyoruz. Gelir düzeyi görece olarak daha az olan ailelere bu katkının çok önemli olduğunu düşündüğümüz için böyle bir uygulamayı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çocukların gelişimi için göz ardı edilmeyecek bir konu olan gıdaya ulaşım için de önemli projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Seçer, "Okul sütünden çocuklara okulda atıştırmalık çerez dağıtımına kadar, okuma salonlarına kadar birçok konuda görevimizi eksiksiz yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Her şey çocuklarımız, eğitimli bir toplum ve ülkemizin daha iyi noktalara gelmesi için" şeklinde konuştu.

"Milyarlarca lira harcayıp bütün birimleri aynı yerde toplamak koşullarımıza uygun değil"

Seçer, bir meclis üyesinin belediye birimlerinin tek bir binada toplanması gerektiğini söylemesi üzerine, bunun için milyarlarca para harcanması gerektiğine ve bunun da fuzuli bir harcama olacağına işaret etti. Seçer, "Milyarlarca lira harcayıp bütün birimleri aynı yerde toplamanın bizim koşullarımıza uygun olmadığını düşünüyorum. Bizim belediye hizmet binası olarak kullandığımız ve kiraladığımız yerlerin yüzde 75'i aktif. Depremin ardından Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Hanını da boşalttık. Şu anda birimlerimizin bazıları metropol binasında çalışıyor. Çok çok makul kiralama bedelleri var" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, şiddetli yağışlara karşı 7/24 teyakkuzda

Şiddetli yağışlar sonucu oluşabilecek olumsuzluklara karşı Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'nin düzenli olarak çalışma yürüttüklerini kaydeden Seçer, "Göreve geldiğimiz günden bu yana bir olumsuzluk da yaşamadık. Gerekli tedbirleri alıyoruz ve 12 ay boyunca bu temizlikleri yapıyoruz. Üst düzey bakım onarımı kapsayan görüntüleme, sayısallaştırma, temizleme gibi bütün işleri yapıyoruz. Görüntüleme sistemiyle kanalizasyon, yağmur suyu sistemlerinin MR'ını çekiyoruz ve nerede ne var görüyoruz. Yağmur, fırtına, şiddetli yağışlarda yetkili birimlerimiz de hızla çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Erdemli Hali yakında açılacak

Başkan Seçer, Erdemli Halinde esnafın dükkanlara yerleşmesi için yapılacak kura çekiminin noter huzurunda yapılması talebi ve eski haldeki dükkan sahiplerinin yeni yapılan hale geçince metrekare büyüklüğü dolayısıyla doğacak fiyat farkının cüzi tutulmasıyla ilgili de konuştu. Erdemli Halinin uzun süredir sürüncemede kaldığını ancak yönetime gelir gelmez konuya el attıklarını ifade eden Seçer, "Bu yılın başında inşaat bitmişti. Çok da güzel bir yapı oldu. Komisyoncu arkadaşlar, üreticiler güle güle kullansın ancak 9 ay boşa geçmedi. 6 Şubat depreminden sonra orası kutsal bir vazife yaptı, oradaki depremzedeleri ağırladı. Bu muazzam bir lütuftu aslında. Her türlü alt yapısı, müştemilatı olan bir tesise depremzedeleri yerleştirdik. Hala 120 kişi orada kalıyor" diye konuştu.

Seçer, Erdemli Halinde bulunan dükkanların bir kısmını satmak istediklerini ancak meclisten karar alamadıklarını belirterek şöyle devam etti; "Komisyoncu esnafının bir kısmının bu konuya sıcak bakacağını biliyordum ama imkanı olmayan ya da 'ben satın almıyorum' diyen için de ikinci bir alternatif vardı; kiralama yöntemi. Ayırdığımız kısımlar da kiralanacaktı, olmadı. Mersin'in en büyük gelir kaynaklarından biri olan sebze-meyvenin pazarlandığı bu mekanları daha temiz, çağa uygun, hijyenik, kullanışlı hale getirmemiz lazım."

"Kamuyu da esnafı da mağdur etmeyecek makul fiyatlar tespit edilecek"

Erdemli Hali ile ilgili kiralama konusuna da değinen Seçer, "Şu anda oradan kiralama devam ediyor. Eski mekanları 28 metrekare. Yeni mekanlar daha büyük ve ilave bir ücret istememiz gerekecek. Her iki tarafın da hakkını koruyacağız. Hem halkın malını, hem kamunun hakkını koruyacağız hem de esnafı da mağdur etmeyecek makul bir fiyat tespit edip bu konuyu da hallettikten sonra çok kısa bir süre içerisinde hep beraber gidip açılışını yaparak esnafımızın oraya taşınmasını sağlayacağız. Erdemlimize, Mersinimize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Anamur ve Bozyazı'da yapılacak hallerle ilgili bilgi de paylaşan Seçer, şunları söyledi: "Anamur Halinin hafriyatına başladık. Geçtiğimiz hafta çalışmalar başladı. Birkaç ay içerisinde de temelini atacağız, yapım ihalesi yapılıyor. Bölgeye uygun güzel bir proje oldu. Zaten komisyoncu esnafının katkılarıyla oldu. Onların talepleri doğrultusunda birimleri projelendirdik. Anamur Haline de başlayıp kısa sürede bitireceğimizi düşünüyorum. Ardından Bozyazı ile ilgili bir çalışma var. Bu bölge tarım, sebze-meyve bölgesi. Mersin'de toptancı sebze halleri bize yakışır modernlikte olsun istiyoruz. Bunu da yavaş yavaş gerçekleştiriyoruz."

Mezitli-3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşi' için Cumhurbaşkanlığı 2023 yılı yatırım programında yer alan dış borç miktarına istinaden 1 milyar 7 milyon 357 bin 510 TL tutarında kredi teminiyle ilgili madde de mecliste görüşüldü. Konu, ilgili komisyonlara havale edildi. - MERSİN