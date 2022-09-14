Mersin haber | Mersin'de Cumhur İttifakı'nın İmar Planı Değişikliğine Direnen Vahap Seçer: "Kimsenin Hakkına Tecavüz Ettirmem"

Edinilen Mersin gelişmesine göre Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül ayı meclis toplantısında Yenişehir 1. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na gelen itirazlar üzerine yapılan değerlendirmelerde 'imar rantı' iddiaları gündeme geldi. Emsal oranlarındaki ani değişikliğe ve bölgedeki parsellerin çok fazla el değiştirdiğine dikkat çeken Başkan Vahap Seçer, "Kimsenin hakkına tecavüz ettirmem. Benim derdim kamunun yararı ve Meclis’in itibarı" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayı meclis toplantısında Yenişehir 1. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'na gelen itirazlar üzerine yapılan değerlendirmelerde 'imar rantı' iddiaları gündeme geldi. Emsal oranlarındaki ani değişikliğe ve bölgedeki parsellerin çok fazla el değiştirdiğine dikkat çeken Başkan Vahap Seçer, "Kimsenin hakkına tecavüz ettirmem. Benim derdim kamunun yararı ve Meclis'in itibarı" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayı 1. Birleşim Toplantısı'nda gündem dışı konuşmaların ardından birimlerden gelen 25 ve komisyonlara havale edilen 17 olmak üzere, toplam 42 madde dün görüşüldü.

"1/5 BİNLİK UYGULAMASINI YAPABİLMEMİZ İÇİN, İLÇE BELEDİYESİNİN KISMİ YAPILAŞMA KARARI ALMASI GEREKİR"

Yeniden görüşülmek üzere Meclis'e iade edilen Silifke İlçesi Yeşilovacık Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine gelen itirazların değerlendirilmesine ilişkin kararın yeniden görüşülmesi ile ilgili madde hakkında ısrar kararı arandı. Meclis'te konu ile ilgili yaşanan tartışmalar üzerine konuşan Başkan Seçer, "2017 yılında Çevre Bakanlığı, Tercihli Turizm Alanları'nda turizm alanı lejantını kaldırdı. Dolayısıyla, buranın 1/5000'liklerinin yapılması lazım. Bunu bizim yapmamız lazım. Ancak, ilçe belediyesi orada kısmi yapılaşma kararı alacak ki, biz buranın 1/5000'liğini yapalım. Bütün mesele burada kilitleniyor. Ben Belediye Başkanı olarak her zaman önünüzü açtım. Silifke bizim ilçemiz. Biz de hizmet etmek için çaba sarf ediyoruz, gecemizi gündüzümüze katıyoruz" dedi.

Yapılan müzakerenin ardından konuyla ilgili ısrar kararı arandı. 41 Meclis üyesinin oylarıyla konuyla ilgili ısrar kararı alındı.

"BEN MECLİS'İN İTİBARINI VE SAYGINLIĞINI KORUMAYA ÇALIŞIYORUM"

Yenişehir 1. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'na gelen itirazların Meclis gündemine sunulması üzerine değerlendirmede bulunan Başkan Seçer, şöyle konuştu:

"Yenişehir'de, 3. Etap'ta bu statüde olan yerlere 0.20 emsal verilmişti ve Meclis'ten de geçmişti. Ama bu 1. Etap ve 2. Etap'ta, özellikle 1 buraya geldi, geri gitti, değişip geldi. 2 yeni geliyor. O da ona uyarlanmış, uydurulmuş. Şimdi bu tabii teknik ve şekil olarak da tartışmaya açık bir durum. Bana; emsal oranın 0.20'den 0.90'a çıkma gerekçesini bir cümleyle söylerseniz, ben de belki ikna olurum. Sizin bu kadar süratli karar değişikliğinizin nedenini ben çok merak ediyorum. Bu kararları Belediye Başkanı olarak ben almadım. Ben bunları geri çevirdim. Vatandaşın kafasında, 'imar planları teknik olarak tartışılmadan, parti merkezlerinde parti yetkililerinin kararları doğrultusunda alınıyor' gibi bir algı oluşuyor. Kişilerin çareyi parti merkezinde aramaları sıkıntılıdır. Ben bunları söylemek zorundayım. Ben sizin itibarınızı korumaya çalışıyorum. Beni yanlış anlamayın. Siz beni sahipleneceksiniz, bana saldırmayacaksınız. 'Başkanımız bu Meclis'in itibarını koruyor' diyeceksiniz."

"BEN KİMSENİN HAKKINA TECAVÜZ EDİLMESİNE MÜSAADE EDEMEM"

İmar planları ile ilgili kararların, kafalarda herhangi bir soru işareti oluşmaması için mutlaka oybirliği ile geçmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Seçer, şöyle devam etti:

"Bu kararlar komisyonlarda verilir. Bu kararların Meclis'ten oy birliğiyle geçmesi lazım. Oy birliği ile geçmeyen planlar, şaibeli olarak algılanabilir. Bu önemliydi ve biz bir ay öncesine kadar böyle geldik. 0.20 rakamını da ben vermedim. Ben bu işin uzmanı değilim. Bu Meclis'in itibarı işte bu şekilde sarsılıyor. Benim birinci görevim kamunun hakkını savunmak, ikinci görevim Meclisin itibarını sağlamak ve korumak. Bu tarz alanların toplamı 1. ve 2. etapta toplam 690 dönümlük bir alan. Yani 0.20'den 0.90'a çıkarmak, yaklaşık olarak 500 bin metrekare bir inşaat alanının artması demek. Tekrar soruyorum; 1 ay içinde kararınızı değiştirecek ne oldu? Kararınızı değiştireceğinizi söyleme lütfunda dahi bulunmadınız. Ben belediye başkanı olarak, kendimi kamuoyu önünde iki paralık ettirmem. 'Sen istediğin kadar konuş, benim meclis çoğunluğum var, karar değiştiriyorum' dedirtmem. Bu konu kamuoyunda tartışılacak. Bu artık benim konum olmaktan çıktı, artık kamuoyunun konusu. Ben kamunun yararını ve Meclis'in itibarını korumak zorundayım. Geçen Meclis'te bana bu konuyu Meclise iade ettiren sizsiniz, sizlere güvendim, sizlere inandım. Katta anlaşmazlık var dediniz, düzelteceğiz dediniz. Bana emsal demediniz. Kendimi oyuna getirilmiş hissedirim. Bunu da kamuoyu önünde haykırıyorum. Bunu kabul etmem, sonuna kadar da giderim. Planlar gecikirse de gecikir. Ben, kimsenin hakkına tecavüz edilmesine müsaade edemem."

"BU YIL İÇERİSİNDE 12 PARSEL EL DEĞİŞTİRMİŞ"

"Burada bir hayli el değiştirme de var. Yani bu ticarete de konu oluyor. Arsa alım-satım yapanların, 2018 yılı sonrası 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ile eğitim-sağlık olarak değiştirilmesi sonrasında, 79 adet parsel yani %40'ı el değiştirmiş. Bu yıl içerisinde 12 parsel yine el değiştirmiş. Hatta bu ay içerisinde bile 3-4 parsel yine el değiştirmiş ve devam ediyor. Bunlar, Meclis'ten 0.90 kararı çıkacak bilgisi mi aldılar acaba? Gelin, rantın tek taraflı paylaşılmasına ya da alınmasına hep birlikte engel olalım. Bu işlerin özeti bu. Doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisi grubu buna şerh koymuş, ama netice itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi baştan beri ne söylüyorsa onun arkasında duruyor."

"BİZ BUGÜNKÜ YÖNETİME YANLIŞ YAPTIRMADAN BUNU ÇÖZMEK İSTİYORUZ"

"Rantın adaletli dağıtılması lazım, onun gayreti içinde olduğumu söyledim. Elbette arsalar alınır satılır, buna kim karşı çıkar? Şimdi mesele şu; aslında yıllardır idareler; konuyu bu şekilde çözeceğine, imar değişiklikleriyle bir şekilde çözmeye çalışmış. O da işte emsal yükseltmelerle mahkemelerden dönmüş ve bugünlere gelmişiz. Bu mesele, bugünkü yönetimin bir meselesi değil. Bugünkü yönetimin kucağında bulduğu bir meseleyi, bugünkü yönetime yanlış yaptırmadan çözmek istiyoruz. Hak sahiplerinin de durumunu düşünüyoruz, ama bakın burada mesele, şu andaki mülklerin çok el değiştiren yerler olması. Durum farklı boyutlara gitmiş. Yani bir şekilde bunlar ticari amaçlı alınmış, satılmış."

"ALINAN KARARLARIN YORUMUNU MERSİN HALKINA BIRAKIYORUM"

İdarenin yaptığı tüm işlemler için yargı yolunun açık olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Seçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben Meclis'in iradesine ipotek konamaz diyorum, Meclis'i savunuyorum. Varsa belediyemle ilgili bildiğiniz bilgi, belge yetkililere verirsiniz, gereği yapılır. 11 bin çalışanlı bir belediye yönetiyor, 16 bin km² alana hizmet ediyorum. Varsa ortada bir yanlışlık, bana yardımcı olursunuz. Bu Meclis'in görevi denetlemedir. Onu da yerine getirin. Meclis sadece parmak kaldırma ve indirme yeri değil, aynı zamanda denetleme yeridir. Neticede buradan çıkacak kararlar, maddi anlamda bazı kesimleri mağdur eder ya da bazı kesimlere yarar sağlar, ama siyasi anlamda bu işten zarar görecek kişilerin başında Başkan gelir ve sonra Meclis gelir. Dolayısıyla ilçe belediye başkanı ile ilgili değerlendirmelerinize, ilçe belediye başkanının kendisi yanıt versin. Bundan sonraki süreci de kendisi takip edecek, cevabını kendisi verecek. Ben kamuoyunun vicdanına bırakıyorum, söyleyeceklerimi söyledim. Hassasiyetlerimi dile getirdim. Neden bu kadar çaba sarf ettiğimi de söyledim. Takdir Meclisin. Alınacak kararları yorumlamak da, Mersin halkınındır. 246 itirazın 21 maddesi haricindekilere şerh konulmamış, oybirliği ile geçmiş. Dolayısıyla 225 maddeyi yani şerh konulmamış, oybirliği ile geçmiş maddeleri ayrı oylayacağım."

21 MADDE, CUMHUR İTTİFAKI ÜYELERİNİN OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

Yenişehir I. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'na gelen itirazlar ile ilgili olarak, üzerinde şerh bulunmayan toplam 225 madde, komisyondan geldiği şekliyle oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. CHP'li komisyon üyelerinin şerhi olan 21 maddelik kısım da komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve Cumhur İttifakı Meclis üyeleri tarafından oyçokluğuyla kabul edildi.

Yenişehir II. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu'na gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu'na müştereken havale edilen konu da Meclis toplantısında görüşüldü. İlgili maddenin 50 maddelik kısmında şerh vardı ve 323 maddeye de şerh konulmamıştı. Komisyonda oybirliğiyle geçen 323 madde, oyçokluğuyla kabul edildi. Şerh konulan 50 itiraz da komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve Cumhur İttifakı Meclis üyeleri tarafından oyçokluğuyla kabul edildi.