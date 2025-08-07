SDG'nin Suriye Hükümeti ile İmzaladığı Mutabakata Uymadığı Belgelendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSB kaynakları, SDG terör örgütünün 10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümetiyle imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini açıkladı. Suriye'nin güneyinde yaşanan çatışmalar ve SDG'nin artan saldırıları, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü açısından endişe verici.

MSB Kaynakları: ( Suriye'deki son durum ile ilgili) SDG terör örgütünün 10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediği sahada görülmektedir. Suriye'nin güneyinde meydana gelen çatışmalardan güç alarak terör örgütü SDG'nin de son dönemde sesinin gür çıktığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Geçtiğimiz günlerde terör örgütü SDG'nin Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümetine yönelik saldırıları, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar vermektedir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı

Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci, Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı: Hangi depoda bekliyor

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı: Hangi depoda bekliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.