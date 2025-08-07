SDG'nin Suriye Hükümeti ile İmzaladığı Mutabakata Uymadığı Belgelendi
MSB kaynakları, SDG terör örgütünün 10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümetiyle imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini açıkladı. Suriye'nin güneyinde yaşanan çatışmalar ve SDG'nin artan saldırıları, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü açısından endişe verici.
MSB Kaynakları: ( Suriye'deki son durum ile ilgili) SDG terör örgütünün 10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediği sahada görülmektedir. Suriye'nin güneyinde meydana gelen çatışmalardan güç alarak terör örgütü SDG'nin de son dönemde sesinin gür çıktığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Geçtiğimiz günlerde terör örgütü SDG'nin Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümetine yönelik saldırıları, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar vermektedir.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika