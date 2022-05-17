Scholz: 'Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini destekleyeceğinden eminim'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini destekleyeceğinden emin olduğunu ifade etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Lihtenştaynlı mevkidaşı Daniel Risch ile Berlin'de basın toplantısı gerçekleştirdi. Güncel gelişmelere değinen Almanya Başbakanı Scholz, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma planlarını hem ittifak hem de Avrupa için "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi. Ukrayna savaşı ve Avrupa'daki güvenlik durumundaki dramatik değişim karşısında Almanya hükümetinin iki İskandinav ülkesinin kararını yürekten kutladığını belirten Başbakan Scholz, "NATO, Finlandiya ve İsveç ile iki değerli müttefik kazanacak" dedi. Scholz, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini destekleyeceğinden "emin" olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Ukrayna savaşında "çok yapıcı" tutum sergilediğini söyleyen Scholz, Boğazları Rus savaş gemilerine kapattığını hatırlattı.

Scholz, Almanya'nın da üyelik için çaba sarf edeceğini kaydederek Avrupa Birliği'nin Finlandiya ve İsveç'i desteklemeye zaten kararlı olduğunu vurguladı. Scholz, Almanya'nın tarafsız olan iki İskandinav ülkesiyle askeri temaslarını da güçlendireceğini aktardı. - BERLİN

İhlas Haber Ajansı / Politika