Scholz, Leopard tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesini 'doğru' karar olarak nitelendirdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Mecliste yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tipi tanklar göndereceğini ifade ederek, tanklarının gönderilmesini doğru bir karar olduğunu açıkladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Mecliste yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tipi tanklar göndereceğini ifade ederek, tanklarının gönderilmesini doğru bir karar olduğunu açıkladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 muharebe tanklarını göndereceğinin açıklanmasının ardından Federal Meclis'te milletvekillerine hitap ederek sorularını cevapladı. Scholz yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Alman ekonomisinin zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ülke sınırlarının zorla değiştirilemeyeceğini vurgulayan Scholz, "Bu nedenle ortaklarımızla işbirliği içinde Ukrayna'ya destek vermemiz doğru" ifadelerini kullanarak, hükümetinin temel aldığı ilkenin bu olduğunu açıkladı.

Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 muharebe tankları göndereceğini aktaran Scholz, "Bu kararların matematiksel bir dayanağı yok, adım adım ilerledik. Bu son kararımız için de geçerli. Ukrayna'ya Leopard muharebe tankları sağlayacağız" dedi. Ukrayna'ya Leopard 2 ve diğer ülkelerin de kendi tanklarını göndermesinin doğru bir karar olduğunu aktaran Scholz, "Ülkemizde endişelenen vatandaşlar var. Bu vatandaşlara şunu söylemek istiyorum: Bana güvenin! Federal hükümete güvenin!" dedi.

"Provokasyon, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı savaşıdır"

Bir milletvekilinin Almanya'nın tutumunu neyin değiştirdiğini ve Ukrayna'ya tank göndermenin neden artık bir "provokasyon" olarak görülmediği sorusuna Scholz, "Tek başımıza ilerlemek ciddi bir hata olur, ortaklarımız ve müttefiklerimizle koordinasyon halinde olmalıyız. 'Provokasyon' kelimesini hiçbir zaman kullanmadım. Provokasyon, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı savaşıdır" cevabını verdi. Ukrayna'ya askeri desteği yanı sıra insani yardım sağlanmasının da önemli olduğunun altını çizen Scholz, Ukrayna'nın altyapısını güvence altına alınması gerektiğini ve Ukrayna'nın yeniden inşasına odaklanılması gerektiğini açıkladı.

"Çatışma bölgelerine silah verilmemesi, Almanya'nın savaş sonrası dönem siyasetinin temeliydi"

Bir milletvekili ise Scholz'u Ukrayna'ya tank gönderme kararı nedeniyle Almanya'nın savaş sonrası dönemde benimsediği ilkeleri ayaklar altına almakla suçlayarak, bugünü "tarihi bir gün" olarak nitelendirdi. Milletvekili Scholz'a hitaben, "Çatışma bölgelerine silah verilmemesi, Almanya'nın savaş sonrası dönem siyasetinin temeliydi. Tarihe bu temel ilkeleri ayaklar altına alan şansölye olarak geçeceksiniz" dedi. Scholz ise milletvekilene, "Rusya'nın saldırganlık savaşı emperyalist bir savaştır. Rusya, sınırlarını genişletmek için korkunç bir bombalama kampanyası başlattı" ifadelerini kullandı.

Milletvekili ise Scholz'a, "Evet, haklısın, bu emperyalizm, tıpkı NATO genişlemesinin emperyalizm olması gibi. Bütün bunlar ne zaman duracak?" cevabını verdi. Scholz ise, "Bu emperyalist fikri reddediyoruz ve bu yüzden Ukrayna'yı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Almanya, Scholz'un hitabından önce Ukrayna'ya ilk olarak ordu envanterinden 14 adet Leopard 2 A6 tankından oluşan bir bölük sağlayacağını duyurmuştu. - BERLİN