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Sayıştay üyeleri belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Sayıştay üyeleri belirlendi

TBMM Genel Kurulunda beş Sayıştay üyesi belirlendi.

TBMM Genel Kurulunda beş Sayıştay üyesi belirlendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan seçimde, Sayıştay meslek mensupları kontenjanından Mehmet Avcı, Mehmet Çıvgın, Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek ve Mehmet Fahri Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından Ertan Erüz, Mahmut Kazan ve diğer adaylar kontenjanından Süleyman Büyükşahin ile Muhterem İnce aday olarak belirlendi. Genel Kuruldaki oylamaya 246 milletvekili katıldı. Buna göre Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek, Mahmut Kazan ve Muhterem İnce Sayıştay üyesi seçildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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