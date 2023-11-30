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Sayıştay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Süt kuzusu' projesini durdurdu

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Sayıştay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kooperatiflerinden ürün almasını ve ücretsiz süt dağıtımını durdurdu. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu tepki gösterdi.

Sayıştay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kooperatiflerinden ürün almasını ve 'Süt kuzusu' projesi kapsamında ücretsiz süt dağıtımını durdurdu. Sayıştay'ın kararına tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İktidarın İzmir'le olan hesabı, engellemeleri bitmiyor... İster asın, ister tutuklayın. Bizler ve Tunç Soyer İzmir'den ve halkımızdan yana olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, X (Twitter) hesabından şunları kaydetti:

"İSTER ASIN, İSTER TUTUKLAYIN"

"İktidarın İzmir'le olan hesabı, engellemeleri bitmiyor. Sayıştay kararıyla büyükşehir belediyemizin süt kuzusu projesi kapsamında süt üereten kooperatiflerden süt almasını engelledi. Ne çocuklarımızı sütsüz ne kooperatifimizi öksüz bırakmayacağız. Tıpkı iktidarın İzmirliyi, üreticiyi, köylüyü korkutmaya çalışmasına pabuç bırakmayacağımız gibi. İster asın, ister tutuklayın. Bizler ve Tunç Soyer İzmir'den ve halkımızdan yana olmaya devam edeceğiz"

Kaynak: ANKA / Politika

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