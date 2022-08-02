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Sayıştay Başsavcılığına atama kararı Resmi Gazete'de

Sayıştay Başsavcılığına atama kararı Resmi Gazete'de

Sayıştay Başsavcılığınca, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Sayıştay Başsavcılığınca, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Sayıştay Başsavcılığına, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü olarak İsmail Altıntaş getirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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