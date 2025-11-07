Savunma Sanayii Türkiye'nin Diplomatik Gücünü Artırıyor

Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Savunma sanayiindeki bu yükseliş, Türkiye'nin dış politika araçlarını çeşitlendirmesine, diplomatik etkinliğini artırmasına ve uluslararası alanda caydırıcı gücünü pekiştirmesine doğrudan katkı sağlamaktadır" dedi.

Ak Parti Grup Başkan Vekili Ala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Türkiye, AK Parti hükümetleri döneminde savunma sanayii alanında gerçekleştirdiği yapısal dönüşümle bölgesel güç dengelerini etkilemekle kalmamış, küresel ölçekte stratejik bir aktör olarak konumunu pekiştirmiştir. Bugün binlerce firma ile 180'in üzerinde ülkeye ihracat yapan Türk savunma sanayii, üretim kapasitesi, Ar-Ge yatırımları ve yenilikçi teknolojik atılımlarıyla dikkat çekmektedir. Bu ilerlemenin ardında, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği, kamu ve özel kurum ve kuruluşların koordineli çalışmaları ve genç mühendislerimizin yenilikçi enerjisi bulunmaktadır" dedi.

Savunma sanayii alanında Türkiye'nin yükselişine dikkati çeken Ala, "Savunma sanayiindeki bu yükseliş, Türkiye'nin dış politika araçlarını çeşitlendirmesine, diplomatik etkinliğini artırmasına ve uluslararası alanda caydırıcı gücünü pekiştirmesine doğrudan katkı sağlamaktadır. Milli savunma projelerinde elde edilen başarılar, Türkiye'yi teknoloji ihraç eden bir ülke düzeyine taşımış; bu da ülkemizin uluslararası konularda etkisini güçlendirmiştir. Savunma sanayinde yaşanan bu dönüşüm, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin de ifadesi olmuştur. Kendi teknolojisini geliştiren, küresel pazarda rekabet eden ve stratejik otonomiye sahip bir Türkiye ideali, bugün somut sonuçlarını vermektedir. Bu bağlamda savunma sanayii, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının, diplomatik etkinliğinin ve milli güvenlik stratejisinin güçlü dayanaklarından biri haline gelmiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA