Savunma Sanayii, Genelkurmay Başkanlığı ve İstanbul Valiliğine yeni atamalar yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığına Haluk Görgün'ü, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'ı ve İstanbul Valiliğine Gaziantep Valisi Davut Gül'ü atadı.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığına Sayın Haluk Görgün'ü atamıştır" denildi.

Haluk Görgün kimdir?

Haluk Görgün, 1973 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde, doktora eğitimini ise New York ABD'de Rensselaer Polytechnic Institute'da 2003 yılında tamamlamıştır. Doktora mezuniyetinin ardından University of Connecticut'ta 2004-2005 yılları arasında doktora sonrası bilimsel çalışmalarda bulunmuştur. 2005-2008 yılları arasında yardımcı doçent olarak görev yaptığı Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, 2008 yılında doçent, 2013 yılında profesör olmuştur.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği kurucu bölüm başkanı olan Prof. Dr. Haluk Görgün, 2009-2013 yılları arasında Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölüm başkanlığı görevini sürdürmüştür. Bölüm Başkanlığı süresince birçok lisansüstü programının kuruculuğunu yapmıştır.

Prof. Dr. Haluk Görgün 2007-2010 yılları arasında Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Enerji Alanı Türkiye Delegeliği görevinde bulunmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark, BAP Koordinatörlüğü, Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Prof. Dr. Haluk - Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

2010-2013 yılları arasında YTÜ Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü görevini yürütmüştür. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Prof. Dr. Haluk Görgün, 2013 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Asosye üyesi olarak seçilmiştir. Kasım 2014 -Nisan 2018 tarihleri arasında Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmış olan Prof. Dr. Haluk Görgün'ün çok sayıda ulusal ve uluslararası makale/bildirisi, yayın editörlüğü ve projeleri bulunmaktadır.

Rektörlüğü sırasında üniversite-sanayi iş birliğinde yaptığı öncü katkıları sebebiyle farklı kuruluşlarca düzenlenen organizasyonlarda 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Yılın Rektörü seçildi.

Bilişim Vadisi'nde Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olan Prof. Dr. Haluk Görgün, TÜBİTAK ve YÖK'te de birçok komisyon ve kurulda görev almıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında yer alan Türkiye Savunma Sanayi Meclisinin de başkanlığını yürütmektedir. Kurulmasında önemli katkıları olduğu Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi olan Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı, Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı ve OSTİM Teknik Üniversitesi gibi birçok kurumda mütevelli heyeti üyeliğini de sürdürmektedir.

Prof. Dr. Haluk Görgün, ilk kez 15 Mart 2017'de Genel Kurul kararı ile ASELSAN Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 2 Nisan 2018 tarihinde yapılan ASELSAN Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar seçilmiş, aynı gün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

17 Nisan 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Prof. Dr. Haluk Görgün'ün, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanında 27 Nisan 2018 tarihinden itibaren ASELSAN Genel Müdürü olarak göreve başlamasına karar verilmiştir.

Prof. Dr. Haluk Görgün, evli ve 2 çocuk babasıdır.

"Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever"

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir" ifadesi yer aldı.

"Musa Avsever kimdir?"

Musa Avsever 1957 yılında Konya'da doğdu.

1978 yılında muhabere subayı olarak Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Avsever, muhabere subay temel kursunu tamamladıktan sonra 1979-1982 yılları arasında 7'nci Kolordu Komutanlığı'nda, 1982-1986 yılları arasında 8'inci Kolordu Komutanlığı'nda, 1986-1988 yılları arasında Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Okul Komutanlığı'nda takım ve bölük komutanlığı yaptı.

Kara Harp Akademisi'nden 1990 yılında mezun olan Avsever, 1990-1992 yılları arasında 2'nci Piyade Tümen Komutanlığı'nda şube müdürlüğü, 1992-1996 yılları arasında 2'nci Ordu Karargahında Lojistik Başkanlığı plan subaylığı, 1996-1999 yılları arasında Kara Harp Okulu öğrenci tabur komutanlığı ile harekat ve eğitim şube müdürlüğü, 1999-2001 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda harekat ve eğitim şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. Avsever, 2001-2003 yılları arasında 5'inci Hudut Alay Komutanlığı görevini yaptı.

2003 YAŞ kararlari ile tuğgeneralliğe yükselen Avsever; 2003-2005 yılları arasında Kara Kuvvetleri İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı, 2005-2007 yılları arasında Genelkurmay Muhabere ve Bilgi Sistemleri Destek Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

2007 yılı YAŞ kararları ile tümgeneralliğe terfi eden Avsever; 2007-2009 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Başkanlığı, 2009-2011 yılları arasında Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 2011-2012 yılları arasında Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2012 yılı YAŞ kararlari ile korgeneralliğe terfi eden Avsever; 2012-2015 yılları arasında Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı, 2015-2016 yılları arasında 2'nci Kolordu Komutanlığı görevinde bulundu.

2016 yılı YAŞ kararları ile 29 Temmuz 2016 tarihinden itibaren orgeneralliğe terfi eden Avsever; 2016-2021 yılları arasında 1'inci Ordu Komutanlığı görevini yürüttü.

Orgeneral Musa Avsever; 5 Ağustos 2021 tarihinde onaylanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirildi.

Orgeneral Avsever, evli ve iki çocuk babasıdır.

"İstanbul Valiliğine Gaziantep Valisi Davut Gül atandı"

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi olarak Sayın Davut Gül'ü atamıştır" denildi.

"Davut Gül kimdir?"

Davut Gül, 1974 Horasan, Erzurum doğumlu Türk bürokrattır.

Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.

Muğla-Kavaklıdere, İzmir-Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurt dışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesinde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli-Kofçaz kaymakamı olarak atandı. 2003-2005 yılları arasında Şirvan kaymakamlığı, 2005-2006 yılları arasında Karaman vali yardımcılığı, 2006-2009 yılları arasında Gürün kaymakamı olarak görev yaptı.

2009'da Türk İdareciler Derneği tarafından "Yılın Kaymakamı" seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'nü kazandı. Gördes ve Şarkışla kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü daire başkanlığına atandı. 1 Haziran 2016 tarihinde Sivas valisi olarak atandı. 27 Ekim 2018'de Gaziantep valiliği görevine atandı. 5 Haziran 2023 tarihinde, İstanbul valisi Ali Yerlikaya'nın içişleri bakanlığına atanmasıyla boşalan İstanbul valiliğine getirildi.

Vali Davut Gül evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. - ANKARA