Savunma Sanayii Başkanlığı: S-400 konusunda yeni bir gelişme söz konusu değil Politika Haberleri CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi tedarikiyle ilgili yeni bir gelişmenin olmadığını açıkladı. CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi tedarikiyle ilgili yeni bir gelişmenin olmadığını açıkladı. Savunma Sanayii Başkanlığı resmi kaynaklarından S-400 tedarik süreciyle ilgili yapılan açıklamada, "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir" denildi. Demirören Haber Ajansı / Politika Rusya S 400 Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Politika ›› Savunma Sanayii Başkanlığı: S-400 konusunda yeni bir gelişme söz konusu değil - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.