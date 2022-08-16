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Savunma Sanayii Başkanlığı: S-400 konusunda yeni bir gelişme söz konusu değil

Savunma Sanayii Başkanlığı: S-400 konusunda yeni bir gelişme söz konusu değil

Politika Haberleri

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi tedarikiyle ilgili yeni bir gelişmenin olmadığını açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi tedarikiyle ilgili yeni bir gelişmenin olmadığını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı resmi kaynaklarından S-400 tedarik süreciyle ilgili yapılan açıklamada, "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Rusya S 400 Politika Güncel Haberler

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