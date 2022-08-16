Savunma Sanayii Başkanlığı: S-400 konusunda yeni bir gelişme söz konusu değil
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CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi tedarikiyle ilgili yeni bir gelişmenin olmadığını açıkladı.
CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi tedarikiyle ilgili yeni bir gelişmenin olmadığını açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanlığı resmi kaynaklarından S-400 tedarik süreciyle ilgili yapılan açıklamada, "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Politika