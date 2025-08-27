Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Bugün Çelik Kubbe'nin önemli bileşenlerinin bir kısmını teslim etmenin haklı gururunu yaşadık"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Bugün burada teslim ettiğimiz 47 araçtan oluşan, içinde uzun menzilli hava savunma sistemimiz, orta menzilli hava savunma sistemimiz, Korkut elektronik harp sistemleri, dinleme kestirme sistemleri dahil olmak üzere, SİPER dahil olmak üzere Çelik Kubbe'nin önemli bileşenlerinin bir kısmını teslim etmenin haklı gururunu yaşadık" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ASELSAN'ın Gölbaşı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen "Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller", Çelik Kubbe teslimatları, tesis açılışları ve Oğulbey Teknoloji Üssü temel atma töreninin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Savunma Sanayii Başkan Görgün, "Bugün burada teslim ettiğimiz 47 araçtan oluşan, içinde uzun menzilli hava savunma sistemimiz, orta menzilli hava savunma sistemimiz, Korkut elektronik harp sistemleri, dinleme kestirme sistemleri dahil olmak üzere, SİPER dahil olmak üzere Çelik Kubbe'nin önemli bileşenlerinin bir kısmını teslim etmenin haklı gururunu yaşadık. Tabii bu teslimata gelinirken kararlar alındıktan sonra Savunma Sanayii Başkanlığı olarak bu projelerin yönetilmesi, bu projede çalışacak, sorumluluk alacak şirketlerimizin belirlenmesi, projelerin imzalanması, yönetilmesi ve kahraman ordumuza teslim edilinceye kadar geçen süredeki büyük bir emek var. Hem ASELSAN'ımızla ana sorumluluk olan şirketimizde, yine ASELSAN'la birlikte faaliyet gösteren 500'e yakın alt yüklenici, yan sanayi, KOBİ niteliğindeki firmalarımızın ve bu firmalarımızla çalışan kıymetli teknik personelin emekleri, Savunma Sanayii Başkanlığı personelimizin yönetimi, Milli Savunma Bakanlığımızın personelinin süreçteki katkılarıyla bugünlere geldik" dedi.

Çelik Kubbe projesinden bahseden Görgün, "Çelik Kubbe Projesi aslında yıllar boyu Türkiye'nin üstüne koyarak geldiği hava savunma sistemlerinin sistemler sistemi olan bütünleşik bir şekilde yapay zekanın yoğun olarak kullanıldığı bir yapı. Özellikle havadan gelecek tehditleri, saldırıları en erken dönemde belirlemek, tespit etmek, sonra bu tehditleri bertaraf edecek önlemleri maliyet etkin şekilde yapay zeka ve karar destek mekanizmalarıyla birlikte karar vererek etkin hale getirecek bir sistem. Biz Çelik Kubbe Projesi'ni hani sistemler sistemi olarak ifade ediyoruz. Çelik Kubbe sisteminin aslında arka planda çok önemli bir network projesi olduğu, bir karar destek projesi olduğu, network sentrik bir yapıda, aynı zamanda data sentrik bir yapıda kurgulandığını ve üretildiğini ifade etmek gerekiyor. Burada hem algılayıcı sistemler, radarlar, optik sistemler vesaire gibi aynı zamanda silah sistemleri hem nokta savunmadan tesis savunmaya, bölge savunmaya olacak. Tüm unsurların kendi başlarına görevlerini en iyi şekilde çalışmasını sağlayacak ve aynı şekilde birbirleriyle entegre çalışmasını, hızlı şekilde karar destek mekanizmalarıyla karar vererek etkin hale getirebilecek bir proje, bir yapı. Allah'a çok şükür bugün işte ASELSAN'ımızın liderliğinde böyle bir projeyi, geçmiş yıllarda işte malumunuz hiç hava savunma sistemleri yokken biliyorsunuz ilk hikayemiz hava savunma sistemleri projesiyle başlıyor" diye konuştu.

Çelik Kubbe'nin bugün orduya teslim edildiğini belirten Görgün, "Bir lisans altında üretimle o sürece başlanıyor ve hatta ROKETSAN firması bu projeyle kuruluyor. Daha sonra ASELSAN'ın sorumluluk aldığı kaideye monteli stinger sistemleri, atış idare cihazı sistemleri üstüne koyarak devam eden, özellikle haberleşme ve network altyapılarının etkin kullanıldığı, yapay zekanın etkin kullanıldığı, üstüne konularak gelinen tüm sistemlerin bir araya entegre edildiği Çelik Kubbe'yi Allah'a çok şükür bugün ordumuz envanterine teslim eder durumdayız. Tabii ayrı bir mutluluk. Bu bugünkü mutluluklarımızdan bir tanesiydi. Diğeri işte ASELSAN'ımızın 14 yeni tesisinin devreye alınmasıydı, ki genel müdürümüz bu tesislerin ülkemize, savunma sanayiine katkısını çok güzel özetledi. Özellikle ASELSAN'ın üretim kapasitesinin yüzde 40 artması, 4 bin yeni istihdam oluşturması ve işte bu gelişmelerle birlikte ihtiyaçların yerli, milli karşılanmasında bir sonraki adım olan o Oğulbey kampüsünün temelinin atılmasına varan üçüncü adımla birlikte bugünü hep birlikte yaşadık. Aslında bu gelecek ve ihtiyaçların hızlı bir şekilde karşılanması üzere temeli atılan, belki sayın genel müdürümüz ifade etse daha iyi olur. Çünkü bu proje için çok çalıştık. Bugün konuştuğumuz temel atmanın ötesinde çok ciddi bir emek var" şeklinde konuştu.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise, "ASELSAN'ın 50'inci yılındayız. Şu anda zafer haftasındayız. Böylesine anlamlı bir günde, böylesine muazzam bir üç faaliyeti aynı anda yapmanın da haklı gururunu yaşıyoruz. Gerçekten ASELSAN, Türk milletinin göz bebeği, milletimizin de bize emanet ettiği bir şirketimiz. Biz de buraya adeta kendimizi vakfetmiş gibi çalışıyoruz. Devletimizin bize verdiği hedefler var. Milletimizin beklentileri var. Çok donanımlı bir kadroyla bunları en hızlı şekilde karşılamanın gayreti içerisindeyiz. Bir taraftan mevcut tesislerimiz, altyapılarımız ile hızlı bir şekilde bu Çelik Kubbe'yi örmeye çalışıyoruz. Bugün önemli bir gündü ve 47 ayrı sistemden oluşan unsuru teslim ettik. Ama bir taraftan da geleceği hazırlamaya çalışıyoruz. Ülkemizi ve ASELSAN'ı. İşte gelecek 50 yılın vizyonunu ortaya koyduğumuz, gerçekten ASELSAN'ın mevcut kapasitesinin yerleşke olarak 7-8 katı büyüklüğünde bir yeri üretim kapasitesi olarak, iki katı büyüklüğünde bir yeri bugün başlatmış olduk. Geleceğe yakışır. Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisinin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferdeki en büyük savunma sanayi yatırımının temellerini Cumhurbaşkanımızla atmış olduk" dedi. - ANKARA