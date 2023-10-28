Savunma Sanayii Başkanı Görgün ATAK ve GÖKBEY helikopterleriyle tarihi bir uçuş gerçekleştirdi

SSB Başkanı Görgün: " Türkiye'nin Yeni Yüzyılını, büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ATAK helikopterinin kokpitinden telsizle tüm savunma sanayii çalışanlarının Cumhuriyetinin 100. yılını kutlayarak "Türkiye'nin Yeni Yüzyılını, büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün, kokpitinde yer aldığı dünyanın en etkin taarruz helikopteri olan ATAK Helikopteri, dört adet GÖKBEY ile kol uçuşu yaparak tarihi bir uçuş gerçekleştirdi. Söz konusu uçuş kapsamında milli olarak geliştirilen platformlar eş güdüm içerisinde hareket ederek, Türkiye'nin havadaki gücünü bir kez daha perçinledi.

ATAK Helikopteri telsizinden, tüm savunma sanayii çalışanlarına seslenen Görgün, Türkiye'nin Yeni Yüzyılını, büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun ifadelerini kullandı.

ATAK Taarruz Helikopteri, GÖKBEY'lere liderlik etti

Gerçekleşen kol uçuşu kapsamında değerlendirmede bulunan SSB Başkanı Haluk Görgün açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirilen ilk taarruz helikopteri ATAK'la uçmak kadar, ilk milli helikopter olan dört adet GÖKBEY'le uçmak, ülkemizin gücünü, bileğinin bükülemeyeceğini binlerce çalışanı ile savunma sanayiimizin uluslararası arenada kendini üst sıralara taşıdığını bir kez daha dünyaya gösterdi. TUSAŞ'ın ürettiği platformların ASELSAN'ın katkılarıyla uçması, ROKETSAN'ın mühimmatlarıyla vurması, bizim büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha kanıtladı. Çıktığımız bu yolda inançla, emekle ve başarıyla adım atmaya; hep birlikte güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz."

TUSAŞ tarafından tasarlanıp, üretilen ATAK helikopterlerinde ASELSAN tarafından geliştirilen Avionik Sistemler, Elektronik Harp Sistemleri, Haberleşme Sistemleri ve Sistem Yönetim Bilgisayarları ile vuruş gücü için ROKETSAN tarafından üretilen Cirit ve Umtas füzeleri yer alıyor. Aynı şekilde Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirilen ilk helikopteri olan GÖKBEY'in de Avionik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri ve Sistem Yönetim Bilgisayarları ASELSAN tarafından geliştirildi.