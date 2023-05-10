Savunma Sanayii Başkanı Demir: S-400 konusunda süreç kendi mecrasında ilerliyor

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci parti teslimatıyla ilgili, "O konuda 1'inci ya da 2'nci parti konuşmalarının yerinde olmadığını düşünüyoruz. İlk gün masaya oturulduğunda yapılan bir yol haritası var. Bu yol haritasının hayata geçirilmesinden bahsediyoruz. Türkiye, imzaladığı şartlardan geri dönmez ama şu aşamada üzerine de bir şey koymaz. Süreç kendi mecrasında ilerliyor diyelim" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara'da Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) düzenlenen 'Türk Savunma Sanayii'nin Yüzyılı Sempozyumu'na katıldı. Burada konuşan Demir, son zamanlarda Türk savunma sanayisinin çokça konuşulmaya başlandığını ve bu gelişmelerin topluma önemli mesajlar verdiğini söyledi.

Demir, 'Türkiye'nin Rusya'dan temin ettiği S-400 hava savunma sisteminde 2'nci partinin tedariki yapılacak mı?' sorusunu da şöyle yanıt verdi: "O konuda 1'inci ya da 2'nci parti konuşmalarının yerinde olmadığını düşünüyoruz. İlk gün masaya oturulduğunda yapılan bir yol haritası var. Bu yol haritasının hayata geçirilmesinden bahsediyoruz. Türkiye, imzaladığı şartlardan geri dönmez ama şu aşamada üzerine de bir şey koymaz. Süreç kendi mecrasında ilerliyor diyelim."