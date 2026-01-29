MSB kaynakları: "TSK'nın Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değildir"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değildir. TSK, bölgede Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlerine devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değildir. TSK, bölgede Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Bu tarz dezenformasyon içeren maksatlı haberlere itibar edilmemesi, sadece resmi açıklamaların dikkate alınması önem arz etmektedir" denildi. - ANKARA