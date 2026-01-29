Haberler

MSB kaynakları: "TSK'nın Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değildir"

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı bölgesinden çekildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve TSK'nın Suriye hükümeti ile koordineli çalışmalara devam ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değildir. TSK, bölgede Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Bu tarz dezenformasyon içeren maksatlı haberlere itibar edilmemesi, sadece resmi açıklamaların dikkate alınması önem arz etmektedir" denildi. - ANKARA

