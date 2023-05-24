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Savaş devam ettiği sürece Ukrayna'nın üyeliği NATO'nun gündeminde değil

Savaş devam ettiği sürece Ukrayna'nın üyeliği NATO'nun gündeminde değil

Politika Haberleri

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile savaş halindeyken Ukrayna'nın NATO üyeliğinin "gündemde olmadığını" açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile savaş halindeyken Ukrayna'nın NATO üyeliğinin "gündemde olmadığını" açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de katıldığı etkinlikte Ukrayna'nın NATO üyeliğine dair açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını kolaylaştırıp kolaylaştırmadığına dair gelen soruya Stoltenberg, Rusya ile savaş halindeyken Ukrayna'nın NATO üyeliğinin "gündemde olmadığını" belirterek, "Evet ve hayır. Savaşın ortasında üye olmanın gündemde olmadığını herkes anladı sanırım, mesele de bu değil. Sorun daha çok, bir şekilde savaş bittiğinde ne olacağıyla ilgili. ve tabii ki savaş, Ukrayna'nın NATO'ya daha da yakınlaşmasını sağlıyor" dedi.

Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda "ittifak içinde bazı farklı görüşler" olduğunu aktaran Stoltenberg, "NATO'nun kapısının yeni üyelere açık olduğu ve ne zaman katılacaklarına Moskova'nın değil, NATO müttefikleri ve Ukrayna'nın karar vereceği konusunda hepimiz hemfikiriz" diye konuştu. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Jens Stoltenberg Ukrayna Rusya Politika Haberler

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