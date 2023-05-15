Sason'da resmi olmayan sonuçlar açıklandı

Batman'ın Sason ilçesinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri resmi olmayan sonuçları açıklandı.

Sason'da 98 sandık kuruldu ve saat 17.00'de oy sayımı başladı. Resmi olmayan sonuçlara göre 18 bin 890 seçmen sayısından 14 bin 800 seçmen sandık başına gitti. Geçerli oy sayısı 14 bin 167. Partilere göre oyların dağılımı şu şekilde oldu. AK Parti 6 bin 979, Yeşiller ve Sol Gelecek Parti 3 bin 192, CHP 3 bin 26, MHP 364, Yeniden Refah Partisi 277, BBP 95, Memleket Partisi 51, Hak ve Özgürlükler Partisi 33, Sol Parti 30, Güç Birliği Partisi 24, Türkiye Komünist Partisi 23, Adalet Partisi 21, Millet Partisi 16, Vatan Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 10, Yenilik Partisi 8, Türkiye Komünist Hareketi 6 oy aldı.

Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan 8 bin 539, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 5 bin 341, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan 259, Muharrem İnce 77 oy aldı. - BATMAN