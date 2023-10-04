Sarp Gümrük Kapısı'nda 1 Ton Metamfetamin Ele Geçirildi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza birimlerince Sarp Gümrük Kapısı'nda pamuk yüküne emdirilmiş 1 ton metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri yaklaşık 500 milyon lira civarında olduğu tahmin ediliyor.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza birimlerince Sarp Gümrük Kapısı'nda pamuk yüküne emdirilmiş 1 ton metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.
Bolat, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Sarp Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Bolat, paylaşımında şunları kaydetti:
"Gümrük Muhafaza birimlerimizce Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen yakalamada, 1 ton ağırlığında pamuk yüküne emdirilmiş şekilde yurda sokulmaya çalışılan, piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon lira civarında olduğu tahmin edilen metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz."