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Sarp Gümrük Kapısı'nda 1 Ton Metamfetamin Ele Geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza birimlerince Sarp Gümrük Kapısı'nda pamuk yüküne emdirilmiş 1 ton metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri yaklaşık 500 milyon lira civarında olduğu tahmin ediliyor.