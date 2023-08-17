Sarkozy: Avrupa'nın Rusya ile uzlaşması gerekiyor

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Rusya'nın Avrupa'nın komşusu olduğunu ve uzlaşmanın önemli olduğunu söyledi.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Rusya'nın "Avrupa'nın komşusu" olduğunu söyleyerek, "Bizim onlara, onların da bize ihtiyacı var." dedi.

Fransız Le Figaro gazetesine röportaj veren Sarkozy, Avrupa'nın Rusya-Ukrayna savaşındaki "stratejisini netleştirmesi" ve Rusya ile uzlaşmaya çalışması gerektiğini söyledi.

Uzlaşma olmadan hiçbir şeyin mümkün olmayacağını ve durumun her an kötüye gitmesi riskiyle karşı karşıya kalacaklarını belirten Sarkozy, "Bu barut fıçısının patlamasının korkunç sonuçları olabilir." ifadesini kullandı.

Sarkozy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etme kararını "başarısızlık" olarak nitelendirdi.

Rusya'nın "Avrupa'nın komşusu" olduğunu kaydederek, "Bizim onlara, onların da bize ihtiyacı var." diyen Sarkozy, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı çözmenin tek yolunun diplomasi ve görüşme aracılığıyla olacağını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un savaşın ilk haftalarında Putin ile görüşerek, geri çekilmeye ikna etmeye çalıştığını hatırlatan Sarkozy, şimdilerde Fransa'nın Rusya'ya karşı daha sert bir tavırla yaklaştığını bunun da kısmen "Doğu Avrupalıların baskısı nedeniyle" olduğunu söyledi.

Sarkozy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üye olma çabalarına ilişkin ise, "Elle tutulmayacak yalan vaatler satıyoruz." ifadesini kullandı.