Şarkışla'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki nöbeti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği üyesi Beşir Durupınar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki için 28 gündür nöbet tutuyor. Durupınar, Filistin halkının sıkıntılarını paylaşmak ve manevi destek olmak amacıyla nöbetini sürdürdüğünü belirtti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği üyesi Beşir Durupınar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki için 28 gündür nöbet tutuyor.

İlçe meydanında nöbet tutan Durupınar AA muhabirine, Filistin halkının büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu söyledi.

Durupınar, yaşanan olayların 28 günlük olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"1948 yılından bu yana olan sıkıntı artık dayanılmaz noktaya geldi. Çocukların, kadınların, ihtiyarların meydanlarda bombalanmasından duyduğumuz sıkıntıyı paylaşmak için onlara bu duygularımızın ulaşmasını ümit ediyoruz. Amacımız onlara manevi destek olmak. Burada hocalarımızla arkadaşlarımızla dua okuyoruz."