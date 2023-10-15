Sarıyer'de Filistin Protestosu

Sarıyer'de bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, Filistin'de yaşanan olaylardan dolayı İsrail ve ABD'yi protesto etti.

SARIYER'de bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, Filistin'de yaşanan olaylardan dolayı İsrail ve ABD'yi protesto etti.

Beydilli Türkmen Derneği ve Yesevi Alperenler Derneği üyeleri, ABD'nin İstinye'de bulunan İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanarak Filistin'de yaşanan olaylar nedeniyle ABD ve İsrail'i protesto etti. 17.30'da konsolosluk ödünde toplanan dernek üyeleri, yapılan açıklamaların ardından üzerinde İsrail Bayrağı ve Netenyahu'nun resminin bulunduğu dövizleri yaktı. Toplanan grup, okunan basın açıklamasından sonra okunan duanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.