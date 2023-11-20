Sarıyer Belediyesi, Başkan Şükrü Genç'in korumaları için tabanca satın alacak

Sarıyer Belediyesi Meclisi, Belediye Başkanı Şükrü Genç'in korumaları için 2 adet tabanca satın alınmasına karar verdi. Karar, AK Parti, CHP ve bağımsız meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Sarıyer Belediyesi'nde alınan meclis kararıyla Belediye Başkanı Şükrü Genç'i korumakla görevli yakın korumaları için belediye bütçesinden 2 adet yeni tabanca satın alınmasına karar verildi.

Sarıyer Belediye Meclisi, Kasım ayında aldığı kararla Belediye Başkanı Şükrü Genç için korumalarının kullanması amacıyla 2 adet yeni tabanca alınmasını istedi. Konuyla ilgili olarak hazırlanan Bütçe-Hukuk-Gençlik Spor ve Olimpiyat Komisyonu Müşterek Raporu'nda, Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kişi korumasında kullanılmakta olan 2 adet tabancanın hibeye ayrılacağından bu silahların yerine 2 adet tabancanın Makine ve Kimya Endüstrisi kurumundan satın alınmasına karar verilmiş olup kurumumuzda çalışanı Memur Galip Ceylan'ın mutemet tayin edilmesi komisyonlarımızca uygun görülmüştür" denildi.

Komisyon kararı 10 Aralık 2023 tarihli belediye meclisinde; AK Parti, CHP ve bağımsız meclis üyelerinin oylarıyla "oy birliği" ile kabul edildi. Kararla birlikte belediye bütçesinden Şükrü Genç'in korumalarına 2 adet tabanca satın alınması resmiyete geçmiş oldu. - İSTANBUL