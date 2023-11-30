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Sarıyer Belediye Meclisi Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, CHP'den aday adaylığı başvurusunda bulundu

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Sarıyer Belediye Meclisi Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Sarıyer Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmek için başvuruda bulundu. Coşkun, Sarıyer'in hikayesini birlikte yazacaklarını ve 5T hizmet modellemesiyle çalışmalarını planladığını açıkladı.

Sarıyer Belediye Meclisi Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, 31 Mart 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde CHP'den Sarıyer Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmek için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

İstanbul Sarıyer Belediyesi Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, CHP Sarıyer İlçe Başkanlığı'na giderek Sarıyer Belediye Başkanı aday adaylığı için dün akşam başvuruda bulundu. CHP Sarıyer ilçe binasında evraklarını teslim eden Coşkun, daha sonra şu açıklamayı yaptı:

"SARIYER'İN HİKAYESİNİ BİRLİKTE YAZACAĞIZ"

"Sarıyer'in hikayesini birlikte yazacağız. Bu hikayede yıllarca mülkiyet sorunuyla, tapu sorunu yaşayanlar var, direnen mahalle dernekleri ve kooperatifleri var, yoksul halk var, İstanbul Kent Ormanları'nı savunanlar, Kuzey Ormanları'nı savunanlar, doğal yaşamı savunanlar var. Yani bilinçli kenttaşlar var, köylerde, seralarda, tarlalarda çalışan, emekçi kadınlar var, Roman vatandaşlar var, balıkçılar var, engelli yurttaşlar ve aileleri var, yani halk var, siz varsınız. Sarıyer'de oturup denizi ve Boğaz'ı görmemiş tepe mahallelerin insanları var, hayvansever dostlarımız var, kısaca Sarıyer'de her şeyin, herkesin bir hikayesi var ve bizler bunları asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Yeşili mavisi beyazı ile cennet ilçemizi koruyacak, sahip çıkacağız."

5T HİZMET MODELLEMESİNİ ANLATTI

Coşkun çalışmalarını 5T hizmet modellemesi altında toplayarak Turizm, Tarih, Tabiat, Tarım, Ticaret üst başlıkları altındaki planlamasını, yerel yönetim anlayışını paylaştı. 5T hizmetlerinden bahsederken 3 dönemdir Sarıyer Belediyesi'ni kazanan CHP'nin oylarını 2024 yerel seçimlerinde maksimum seviyede artırarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne göndereceğini ve meclis üyesi sayısını çoğaltmayı hedeflediğini belirtti. Bu vesileyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan Ekrem İmamoğlu'nun İBB Meclisi'nde daha rahat çalışması için olanak yaratılması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: ANKA / Politika

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