Sarıkamış'ta Yıldırım ailesi 7 aylık ikiz bebekler ile sandığa gitti

Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turu için sabah saatlerinde Yıldırım ailesi 7 aylık ikiz bebekleri ile birlikte oy kullanması için sandık başına giderek oy kullandı. Seçimin ülke için hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turu için sabah saatlerinde Yıldırım ailesi 7 aylık ikiz bebekleri ile birlikte oy kullanması için sandık başına giderek oy kullandı.

Karst'ta seçmenler saat 08.00'den itibaren oy kullanma görevini yerine getirmek için okulların yolunu tuttu.

7 Aylık ikiz bebekleri ile birlikte oy kullanacakları İstiklal Mahallesi Spor Lisesi'ne gelen çift oylarını kullandı daha sonra zarfları 7 aylık ikiz bebekler Akça ile Umay oy zarflarını sandığa attı.

Seçimin ülke için hayırlı olmasını dileyen Yıldırım Ailesi, "Biraz heyecanlıyız. Biz de bir ilk yapalım, dedik. Bizim için de hoş oldu, inşallah ülkemiz adına hayırlısı olur" diye konuştu.

Yıldırım çifti daha sonra evlerine gitti. - KARS