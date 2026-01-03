Haberler

Sarıkamış'ta şehitler için yapılan kardan heykeller açıldı
Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin açılışı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Kayak Merkezi oteller bölgesinde yapılan şehit askerlerin portrelerinin yansıtıldığı heykellerin açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra heykellerin üzerindeki Türk bayrağını kaldırarak karanfil bırakan Göktaş ve beraberindekiler katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

Açılış sırasında, Türk Hava Kurumu görevlileri, paramotorlarla Türk bayrağı ve Sarıkamış mottosunun bulunduğu "Bu Toprakta İzin Var" posterini taşıyarak uçuş yaptı.

Heykeller, Valilik ve Kaymakamlık öncülüğünde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda yürütülen kardan heykel çalışması 10 günde tamamlanmıştı.

