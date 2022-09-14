Sarıgül: "Yunanistan Amerika'nın aparatıdır"ORDU Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan'ın ABD'nin aparatı olduğunu ifade ederek, "Yunanistan şunu bilsin ki, yüz sene önce kendilerini İzmir'den nasıl uğurladıysak, yine gerekeni yaparız" dedi.

Sarıgül: "Yunanistan Amerika'nın aparatıdır"

ORDU Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan'ın ABD'nin aparatı olduğunu ifade ederek, "Yunanistan şunu bilsin ki, yüz sene önce kendilerini İzmir'den nasıl uğurladıysak, yine gerekeni yaparız" dedi.

TDP lideri Mustafa Sarıgül Ordu, Fatsa ve Ünye yönetimiyle birlikte Ünye M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde açıklamalarda bulundu. Burada af çağrısını tekrarlayan Sarıgül, "Partimizin genel merkezinden bir af çağrısında bulundum, bugün 60'ıncı cezaevinin önündeyim. Bugün buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Türkiye Değişim Partisi olarak af çağrımız siyasi bir çağrı değil, vicdani bir çağrıdır" ifadelerini kullandı.

"Sayın Güler'in tavrını doğru buluyorum"

İtalyan Ferrero firmasının piyasadaki fındık değerinin altında bir fiyat vermesi sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehmet Hilmi Güler'in firmayı Rekabet Kurumuna şikayetini olumlu değerlendirdiğini söyleyen Mustafa Sarıgül, "Fındık dalda kalırsa umutlar yok olur. Bundan tam 8 ay önce Ordu'ya geldiğimde 'fındık üzerinden kimse siyaset yapmasın ve fındığın partisi olmaz' dedim. Fındığı ne rakamı kurtarır diyerek konumuza aldık. Fındığın fiyatı 4 dolar olmalı ve ömür boyu fındığı kimse konuşmamalı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Rekabet Kurumuna şikayetini doğru buluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fındık 52 lira ancak İtalyan bir firma 48 lira olarak açıklama yapıyor. Böyle bir şey olamaz. Biz İtalyanları mı güldüreceğiz, yoksa Ordu'da fındık üreticilerimizi mi güldüreceğiz? O yüzden İtalyanlara güle güle, hoş geldin Ordulu kardeşlerim demek istiyorum" diye konuştu.

"Yunanistan ABD'nin aparatıdır"

Yunanistan'ın provokasyonlarına değinen Sarıgül, " Yunanistan, Amerika'nın aparatıdır. Yunanistan, Avrupa'nın şımarık çocuğudur. NATO tamamen Amerika'nın tekerine girmiş vaziyettedir. Yunanistan adalarında NATO, orantısız bir şekilde ne yazık ki teşkilatlanıyor. NATO, bağlı olduğu ülkelere eşit olması lazım. O yüzden Türkiye, NATO ile ilgili gündemini tekrar gözden geçirmelidir. Yunanistan şunu bilsin ki yüz sene önce kendilerini İzmir'den nasıl uğurladıysak, yine gerekeni yaparız. Sayın Kiriakos Miçotakis ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz" dedi.

Mustafa Sarıgül, Ünye ziyareti sonrası Kumru, Korgan ve Fatsa ziyaretlerine geçmek üzere ilçeden ayrıldı.