Sarıgül: Seçim barajı yüzde 1 olmalı, 7 milyon oy boşa gidecek

EDİRNE (DHA) - TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yüzde 7 seçim barajının demokratik olmadığını belirterek, "Biz, demokratik dünyadan bahsediyorsak, demokratik dünyadaki barajlar yüzde 1'dir ve orada dar bölge tercihli oy vardır. Bizim önerimiz, barajların sıfıra inmesi, yüzde 1 olmasıdır. Her bir oyun bile değeri vardır. Bu sistemde aşağı yukarı 7 milyon oy boşa gidecektir" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerle buluşmak ve esnaf ziyareti yapmak için Edirne'ye geldi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Sarıgül, partisinin çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Seçim mevzuat değişikliği ile ilgili değerlendirmeler yapan Sarıgül, barajın yüzde 7 olarak belirlenmesini eleştirdi.

Sarıgül, konuşmasının ardından Edirne'nin Saraçlar Caddesi'nde esnafı ziyaret edip, sohbet etti. Caddede yatan bir sokak köpeğini seven Sarıgül, vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.