TDP Genel Başkanı Sarıgül: "NATO'da iktidar 'başarılı olduk' diye davul zurna çalmasın, muhalefette partileri de 'iktidar başarısız oldu' diye sevinmesin"

"Gelin hep birlikte bir af çıkaralım. Adı da 'toplumsal barış affı' olsun"

KÜTAHYA - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "NATO'da iktidar 'başarılı olduk' diye davul zurna çalması. Muhalefette partileri de 'iktidar başarısız oldu' diye sevinmesin. Bu devletimizin sorunu" dedi.

Sarıgül, partisinin Kütahya'daki yöneticileri ile Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yaptı.

"Türkiye, ABD'den ve NATO'dan korkmaz"

NATO'da şu anda başarılı olduk veya olmadık demek sorumluğumuz gereği doğru değil. NATO'da iktidar 'başarılı olduk' diye davul zurna çalmasın. Muhalefette partileri de 'iktidar başarısız oldu' diye sevinmesin. Bu devletimizin sorunu. Ben isterim ki orada konuşulanlar bir siyasi parti değil. Orada konuşulan Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği görüşüyor. Daha 6 ayımız var. Parlemento görüşülürken 6.5 milyon mültecinin NATO üyesi ülkelere eşit olarak dağıtılması kartını açmamış lazım. Türkiye NATO'dan korkmaz. Türkiye ABD'den korkmaz Nasıl 1974 yılında korkmadıysan şimdi de korkmayacağız" şeklinde konuştu.