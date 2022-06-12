Sarıgül'den Çorum'da 'af' çağrısı - Haberler

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Sarıgül'den Çorum'da 'af' çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Sarıgül'den Çorum'da 'af' çağrısı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tüm siyasi partilere seslenerek genel af çağrısında bulundu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tüm siyasi partilere seslenerek genel af çağrısında bulundu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve parti yöneticileri, Sungurlu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yaptı. "Ülkemin dört bir köşesinde gittiğim yerlerde mahkum aileleri bana öyle şeyler anlattılar ki sessiz kalamazdım" diyen Sarıgül, bu yüzden 9 Nisan'da af çağrısında bulunduğunu belirterek, "O günden beridir, bu çağrıyı tekrarlıyorum. Bugün de bu amaçla Sungurlu Cezaevi önündeyim" ifadelerini kullandı.

Tüm siyasi partilere seslenen Sarıgül, "Gelin hep birlikte bir af çıkaralım. Adı da 'toplumsal barış affı' olsun. Devletimizin güçlü ve adil olduğunu, vicdanlı, şefkatli ve merhametli olduğunu gösterelim. Cezaevlerinden çıkacak insanlara da maddi manevi, psikolojik destek verelim, onlara sahip çıkalım. Suçlulara, intikam alınması gereken insanlar, olarak değil, topluma kazandırılmaları gereken insanlar olarak bakmalıyız. Yaptıkları hatalardan ders çıkaran herkes ikinci bir şansı hak eder" diye konuştu.

Sarıgül, açıklamasının devamında, "Affet Türkiye diyorum. Haksızlığa uğramışlar için affet. Anaların hasretini dindirmek için affet. Çocukları sevindirmek için affet. Özgürlük için, barış için affet. Geçmişi geride bırakmak için affet. Biz, ülkemizde, birlik beraberliğin artmasını, bir kardeşlik havasının esmesini istiyoruz. Yaptığım bu toplumsal af çağrısının destek bulacağına inanıyorum" diye konuştu. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa Sarıgül Sungurlu Türkiye Politika Haberler

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