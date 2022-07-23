Sarıgül'den 48'inci cezaevi önünde 'genel af' çağrısı

ERZURUM'a gelen Türkiye Değişim Hareketi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gittiği 48'inci cezaevi önünden de 'genel af' çağrısı yaptı. Sarıgül, "Af çağrımız, siyasi bir çağrı değildir. Çağrımız, vicdanı bir çağrıdır" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü törenlerine katıldı. Sarıgül buradan çıkarak Yakutiye ilçesindeki Erzurum Kapalı ve Açık Cezaevi önüne gitti. Cezaevi önünde kendisini bekleyen mahkum yakınları ile sohbet eden Sarıgül, çocuklara harçlık verdi. Bugün itibarıyla gittiği 48'inci cezaevi olduğunu belirten Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

Sarıgül, Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını, vatan uğrunda şehit düşen kahramanları saygı ve rahmetle andığını belirtti.