Sarıgül: Dargınlıkları, kırgınlıkları geride bırakalım, affedelim ve helalleşelim

TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bu bayram gününde bütün yurttaşlarımı sevgiyle, muhabbetle kucaklaşmaya çağırıyorum. Dargınlıkları, kırgınlıkları geride bırakalım, birbirimizi affedelim ve helalleşelim. Onun için, affet Türkiye'm, diyorum" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bugün Konya'ya geldi. İlk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret eden Sarıgül, basın toplantısı düzenledi. Sarıgül, "Bayram selamdır. Bayram, muhabbettir. Bayram, birlik ve beraberliktir. Bayram gerçekten Mevlana sevgisidir. Konya'da Mevlana şefkattir, Mevlana merhamettir. Mevlana aynı zamanda da hoşgörünün adresidir. Sevgiye, şefkate, muhabbete, hoşgörüye, ülkemizde şu anda her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Ben de bu bayram gününde bütün yurttaşlarımı sevgiyle, muhabbetle kucaklaşmaya çağırıyorum. Dargınlıkları, kırgınlıkları geride bırakalım, birbirimizi affedelim ve helalleşelim. Onun için affet Türkiye'm, diyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirelim, küskünlüklere, dargınlıklara mutlaka ve mutlaka üç günlük dünyada son verin. Kin, öfke, haset yolunu değil, af yolunu bağışlama yolunu inşallah ve inşallah tercih ederim. Affetmek gönüllere ferahlık verir. Kalpteki kini, nefreti, huzursuzluğu giderir" diye konuştu.

Cezaevinde tutuklu ve hükümlü yakınlarıyla sohbet eden Sarıgül, bir mahkumla da cep telefonuyla görüntülü konuştu.

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