Sarıgül, CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile Görüştü
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TDP'nin CHP ile birleşme kararı aldığını duyurmasının ardından, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamalarda birleşme kararı memnuniyetle karşılandı.
KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ
Sarıgül, TDP'nin CHP ile birleşme kararı aldığını duyurmasının ardından, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü. Ardından Kılıçdaroğlu ve Sarıgül, basın açıklaması yaptı. Sarıgül, "Gün ayrışma günü değil gün birleşme günü. CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bütün TDP'li arkadaşlar adına tebrik ediyorum. Bu günden sonra TDP'liler kararlı, verimli ve uyumlu bir şekilde CHP'ye bir oy daha kazandırmak için yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanmak için canla başla çalışacak. TDP'li binlerce arkadaşımın CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na selamlarını saygılarını ve birleşme tutanaklarını saygı ile iletiyorum" dedi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da "Sayın Sarıgül ve arkadaşları, TDP olarak CHP'ye katılma kararı aldılar. Son derece mutluyuz. Seçim döneminde çok sık kullandığımız bir sloganımız vardı; 'birleşe birleşe kazanacağız' diye. Gerçekten de öyle, birleşe birleşe kazanacağız. Biz ayrılıktan değil, beraber olmaktan yanayız. Aynı hedefe yürümekten yanayız. Cumhuriyetimizi, demokrasi ile taçlandırmaktan yanayız. Ekonomimizi güçlendirmekten yanayız. Üniversitelerimizi bilgi üreten kurumlar haline getirmekten yanayız. Bu ülkede herkesin huzurla yaşayabileceği bir toplumu inşa etmekten yanayız. Dolayısı ile bu birlikteliğe katkı veren Sarıgül ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.