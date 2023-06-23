Sarıgül, CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile Görüştü

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Sarıgül, TDP'nin CHP ile birleşme kararı aldığını duyurmasının ardından, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü. Ardından Kılıçdaroğlu ve Sarıgül, basın açıklaması yaptı. Sarıgül, "Gün ayrışma günü değil gün birleşme günü. CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bütün TDP'li arkadaşlar adına tebrik ediyorum. Bu günden sonra TDP'liler kararlı, verimli ve uyumlu bir şekilde CHP'ye bir oy daha kazandırmak için yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanmak için canla başla çalışacak. TDP'li binlerce arkadaşımın CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na selamlarını saygılarını ve birleşme tutanaklarını saygı ile iletiyorum" dedi.