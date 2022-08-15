Sarıgül: Cemevlerine ibadethane statüsü mutlaka verilmeli

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Hacıbektaş Veli anma törenleri ve kültür sanat etkinliklerinde cemevlerinin statüsüne değinerek, "Cemevlerine ibadethane statüsü mutlaka verilmelidir. Alevi inancının ihtiyaçlarını karşılamak için genel bütçeden mutlaka pay ayrılmalıdır" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 59'uncu Ulusal, 33'üncü Uluslararası Hacıbektaş Veli anma törenleri ve kültür sanat etkinliklerine katıldı. Hacıbektaş Veli Türbesi ve Müzesi'ni gezen Sarıgül, aslanlı çeşmeden su içti. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sarıgül, "Hacıbektaş Veli'yi en derin saygılarımızla anıyoruz. Ne diyor Hacı Bektaş Veli efendimiz? 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım', 'İncinsen de incitme', 'Sana ağır gelen sözü başkasına söyleme' Büyük Hünkar Hacıbektaş Veli'nin bu öğreticilerini biz uygulasaydık tüm dünyada barış olurdu. Hacıbektaş Veli bir eline aslanı bir eline ceylanı alıyor ve 'Ben ceylanı aslana boğdurtmam' diyor. Ne demek istiyor? 'Ben din, dil, ırk, kültür ve mezhep farkı ayrımı yapmam' diyor" ifadelerini kullandı.