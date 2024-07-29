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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atanan Halil Dalak Sarıgöl Kaymakamı oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan son Kaymakamlar Kararnamesi ile Sarıgöl Kaymakamı olarak atanan Halil Dalak, ilçeye gelerek görevine başladı. Karşılama töreninin ardından makamına geçen Kaymakam Dalak, ilçenin sosyal, kültürel, eğitim ve ekonomik faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan son Kaymakamlar Kararnamesi ile Sarıgöl Kaymakamı olarak atanan Halil Dalak ilçeye gelerek görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kaymakamlar kararnamesi ile Yozgat Vali Yardımcılığından Manisa'nın Sarıgöl Kaymakamlığına atanan Halil Dalak, Sarıgöl Hükümet Konağı önünde daire amirleri ve siyasi partilerin ilçe başkanları tarafından çiçeklerle karşılandı.

Karşılama töreninin ardından makamına geçen Kaymakam Dalak, daire amirlerinden ilçenin sosyal, kültürel, eğitim ve ekonomik faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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