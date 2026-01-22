Sarıgöl'ün sorunları Ankara'ya taşındı

Ak Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci, mahalle muhtarlarıyla birlikte Ankara'ya giderek Sarıgöl'ün sorunlarını ve taleplerini yetkililere iletti.

Ak Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatı ve mahalle muhtarlarından oluşan heyet, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Program kapsamında Sarıgöl ilçesinde devam eden ve planlanan projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci, tarım, sağlık, eğitim ve spor başta olmak üzere birçok alandaki projelerin ele alındığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla AK Parti Grup Toplantısı'na mahalle muhtarlarımızla birlikte katılım sağladık. Ardından Sarıgöl ilçemiz ve mahallelerimizde yapımı devam eden ve yapılması planlanan projelerle ilgili değerlendirme ve istişarelerde bulunduk" dedi.

Demirci, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen görüşmelere MKYK Üyesi Ahmet Mücahit Arınç, Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal ile MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın da katıldığını ifade ederek, "İlçemize gösterdikleri yakın ilgi ve desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA