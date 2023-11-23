Saraybosna Belediye Başkanı İsrailli İş İnsanını Şikayet Etti

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve sivil ölümlerini kınadığı gerekçesiyle kendisini tehdit ettiği iddiasıyla İsrailli bir iş insanını polise şikayet etti.

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve sivil ölümlerini kınadığı gerekçesiyle kendisini tehdit ettiği iddiasıyla İsrailli bir iş insanını polise şikayet etti.

Karic, X hesabından yaptığı açıklamada, birkaç aydır İsrailli iş insanı Amir Gross Kabiri tarafından sözlü şiddet gördüğünü ifade ederek, "Belediye Başkanı olarak şiddetin her türlüsüne karşı verilen mücadeleye destek verdim, özellikle de kadınlara yönelik. Şimdi ben de şiddet mağduru haline geldim." dedi.

"İsrail Bağımsızlık Günü" kapsamında istenilen bazı talepleri "provokatif" bulduğu gerekçesiyle reddetmesinden bu yana söz konusu iş insanının hedefi haline geldiğini belirten Karic, şu sözleri kullandı:

"Şahsın saldırıları Filistin'deki masum sivillerin öldürülmesine karşı paylaşımlar yapmam üzerine daha da arttı. O günden itibaren Amir Gross Kabiri, gerek açık şekilde gerekse kişisel mesaj atarak öldürülen çocuk resimleri gönderdi, beni Hamas'ı desteklemekle suçladı, Gazze'deki sivillerin öldürülmesine karşı çıktığım için şahsıma suçlamalar yöneltti." ifadelerini kullandı.

Karic, tarafına ulaşan tüm tehdit mesajlarının ardından bir tepki vermesi gerektiğini vurgulayarak, söz konusu İsrailli iş insanını Bosna Hersek Federasyonu Polisine şikayet ettiğini kaydetti.

Evli ve 3 yaşında bir oğlu bulunan Belediye Başkanı Karic, "İsrail Bağımsızlık Günü"de başkent Saraybosna'nın sembollerinden tarihi Vijecnica Kütüphanesi binasına İsrail bayrağının yansıtılmasına ve kutlamalar çerçevesinde sözlerinde Kudüs'teki Tapınak Tepesi'nin Yahudiler tarafından ele geçirileceğine ilişkin ifadeler yer aldığını söylediği "Yeruşalayim şel Zahav" (Altın Kudüs) isimli şarkının çalınmasına izin vermemişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını her fırsatta kınayan Karic, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla masum sivillere ve çocuklara yönelik yapılan saldırıların sona ermesi çağrısında bulunmuştu.