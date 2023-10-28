Şanlıurfa Valisi Yaralı Zabıta Personelini Ziyaret Etti

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaralı zabıta personelini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Eyyübiye ilçesinde iş yerlerine bayrak dağıtımı yaptığı sırada uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan Eyyübiye Belediyesi zabıta memurunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte hastaneye giden Vali Şıldak, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek, şüpheli şahsın yakalandığını, yaralı zabıta personelinin de sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Vali Şıldak, meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın bütün yönleriyle devam ettiğini kaydederek kabul edilmesi mümkün olmayan bu saldırıyı kınadığını ve konuyu yakından takip ettiğini de ifade etti. - ŞANLIURFA