Şanlıurfa Valisi Şıldak: Depremin izleri hızla siliniyor

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da depremin izlerinin hızla silindiğini belirtti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şıldak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, kentte deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da depremin izlerinin hızla silindiğini belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şıldak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, kentte deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Depremin ardından kentte çok yönlü hizmetin planlı bir şekilde vatandaşa sunulmaya çalışıldığını aktaran Şıldak, hizmetlerin hızlandırılması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Hasar tespit, hak sahipliği süreçleri ve yıkım, enkaz kaldırma çalışmalarının son hız sürdüğünü belirten Vali Şıldak, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da depremin izlerini hızla siliyoruz. İçinde bulunduğumuz süreçte bütün birimlerimiz, kaymakamlıklarımız ve belediyelerimizin de desteğiyle bu çalışmaları hızla ilerletip en kısa zamanda sonlandırmak istiyoruz. Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) başarısını toplumda artık kabul etmeyecek hiç kimse yoktur. Dolayısıyla iyiyi başarabilen uygulamalara imza atabilen bir yapımız oluşmuştur. Bununla iftihar ediyoruz ve artık doğal felaketler insanımıza zarar vermesin, binalarımız yıkılmasın, bir sel ve su baskını hadisesi yaşamayalım, şehirlerimiz buna göre tedbir almış olsun istiyoruz. Bütün bunları birlikte planlamak, yerel yönetimlerle birlikte hareket edip doğru tercihler ortaya koymak durumundayız. İnşallah bunları çok daha iyi seviyeye getirmek için birlikte çalışacağız."