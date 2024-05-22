Şanlıurfa, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa'nın 25 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Yazmacı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali düzenleneceğini belirtti.

Festival çerçevesinde seçim bölgesinde yapılacak etkinlikler hakkında bilgiler paylaşan Yazmacı, Şanlıurfa'nın önümüzdeki süreçte birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yapacağını, 2024 yılının Şanlıurfa yılı olacağını vurguladı.

Yazmacı, bu festivalin kentin turizmine ve ekonomisine ivme kazandıracağını, Şanlıurfa'nın yabancı turistlerin ilgi odağı haline geleceğini söyledi.

Şanlıurfa'nın peygamberler şehri olarak bilindiğini ve dünyanın en eski kenti konumunda olduğuna işaret eden Yazmacı, şöyle konuştu:

"25 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında kentimiz birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihinin ilk izlerini taşıyan Şanlıurfa'da 9 gün sürecek festival boyunca 35 ayrı noktada 300'den fazla etkinlik halkla buluşacak. Festival süresince binlerce kis¸inin kentimizde agˆırlanması bekleniyor.

Festival, 25 Mayıs'ta S¸anlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde amatör ve profesyonel yüzlerce fotogˆrafseverin katılacagˆı Fotomaraton ile bas¸layacak. Fotogˆraf tutkunları festival süresince S¸anlıurfa'nın dogˆal güzelliklerinin ve tarihi dokusunun en güzel fotogˆraflarını çekecek. S¸ehrin dört bir yanında düzenlenecek konserlerde birçok sanatçı en sevilen s¸arkılarını S¸anlıurfalılar ve kentimizi ziyarete gelecek turistler için seslendirecek. Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Serdar Gökhan gibi Yeşilçam'ın dev isimlerini ağırlamanın heyecan ve mutluluğunu da yaşayacağız."

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili ve İdare Amiri İbrahim Eyyüpoğlu ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı da basın toplantısına katıldı.