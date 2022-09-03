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Şanlıurfa politika haberi... Meral Akşener, Şanlıurfa'da kanaat önderleri ve iş insanlarıyla buluştu

Politika Haberleri

Şanlıurfa politika haberi... Meral Akşener, Şanlıurfa'da kanaat önderleri ve iş insanlarıyla buluştu

Şanlıurfa habere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şanlıurfa'da kanaat önderleri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şanlıurfa'da kanaat önderleri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Dün geldiği kentte partisinin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki il ve ilçe başkanlarıyla toplantı yapan Akşener, bugün de kanaat önderleri ve iş insanlarıyla buluştu.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantı, basına kapalı sürüyor.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Politika

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