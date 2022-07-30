Şanlıurfa haber: Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu Açıklaması - Haberler

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Şanlıurfa haber: Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu Açıklaması

Şanlıurfa haber: Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu Açıklaması

Şanlıurfa haber... Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir önerisi olduğunu belirterek, "Zafer Partisi genel merkezinde CHP genel merkezi AR-GE'ye bir oda verelim hiç bizim Twitter hesabımızı, açıklamalarımızı inceleyip oradan bir şeyler almasınlar gelsinler bizle...

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir önerisi olduğunu belirterek, "Zafer Partisi genel merkezinde CHP genel merkezi AR-GE'ye bir oda verelim hiç bizim Twitter hesabımızı, açıklamalarımızı inceleyip oradan bir şeyler almasınlar gelsinler bizle birlikte çalışsınlar, bizden öğrendiklerini siyaset olarak onlar da uygulayabilirler." dedi.

Özdağ, Şanlıurfa temasları kapsamında bir otelde yaptığı basın toplantısında, kentte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Partisine yönelik kentte büyük bir ilginin olduğunu vurgulayan Özdağ, bu durumun kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Hükümetin ekonomi ve dış politikasını eleştiren Özdağ, yanlış yapılan politikaları eleştirdikleri gibi İHA, SİHA ve Azerbaycan projelerini ise doğru bulduklarını ifade etti.

Özdağ, Zafer Partisi'nin yeni kurulmasına rağmen Türk siyasetine derin izler bıraktığını ve gündemi belirlediğini aktararak, siyasetçiler ve genel başkanların kendilerini taklit ettiğini savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da çağrıda bulunan Özdağ, şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu'na bir önerim var, Zafer Partisi genel merkezinde, CHP genel merkezi AR-GE'ye bir oda verelim bizim Twitter hesabımızı, açıklamalarımızı inceleyip oradan bir şeyler almasınlar gelsinler bizle birlikte çalışsınlar, bizden öğrendiklerini siyaset olarak onlar da uygulayabilirler. Kemal beyin ne zaman 'biz de sizdeniz' diye açıklama yapacağını merakla bekliyorum. Çünkü benim o kadar çok ifademi kullanmaya başladı ki her halde sonunda biz de sizdeniz diyecek ama Kemal bey oturduğu yerde otursun biz arkadaşlarımızla mutlu ve mesuduz, böyle devam edeceğiz."

AA / Yasin Dikme - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Zafer Partisi Şanlıurfa Politika Haberler

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