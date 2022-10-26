Şanlıurfa haber... Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa dilekçesi, TBMM Genel Kuruluna havale edildi Politika Haberleri Şanlıurfa haberler: Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa dilekçesi, TBMM Genel Kuruluna sevk edildi. Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa dilekçesi, TBMM Genel Kuruluna sevk edildi. TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Başkanlık Divanı, toplantıda, AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa eden Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa dilekçesinin geçerliliğini inceledi. Dilekçenin gerçekliğinin ve geçerliliğinin tespit edilmesinin ardından Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa talebinin Meclis Genel Kuruluna sevk edilmesine karar verildi. Kaynak: AA / Politika Milletvekili Şanlıurfa Politika Haberler

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