Şanlıurfa'da Yasa Dışı Suç Örgütüne Operasyon: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da yapılan operasyonda, yasa dışı suç örgütüne mensup olduğu belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve mermiler ele geçirildi.

Şanlıurfa'da yasa dışı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda biri kamu görevlisi 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri, "Yasadışı Suç Örgütlerinin Deşifre Edilmesi ve Üyelerinin Yakalanmasına Yönelik" belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 8 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan biri kamu görevlisi olmak üzere toplam 6 şüphelinin jandarmadaki işlemeleri sürüyor. - ŞANLIURFA