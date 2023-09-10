Şanlıurfa'da Yakalanan Kaçak Göçmenlerden Birisi PKK/YPG Üyesi Çıktı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kaçak göçmenden birinin terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu belirlendi. Operasyonda 1 göçmen kaçakçısı ile 3 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kaçak göçmenden birinin terör örgütü PKK/ Ypg üyesi olduğu belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1 göçmen kaçakçısı ile 3 kaçak göçmen yakalandı. Kovalamaca sonucu yakalanan şahıslardan O.A.'nın Suriye'de PKK/YPG terör örgütü içerisinde Ayn El Arap bölgesinde silahlı eylemlere katıldığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan terörist, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA