Şanlıurfa'da Yakalanan Kaçak Göçmenlerden Birisi PKK/YPG Üyesi Çıktı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kaçak göçmenden birinin terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu belirlendi. Operasyonda 1 göçmen kaçakçısı ile 3 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.