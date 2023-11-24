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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 14 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa merkez ile Siverek, Akçakale ve Suruç ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı. Operasyonda 903 gram esrar, 84 gram metamfetamin ile bir miktar sentetik uyuşturucu ve 43 hap ele geçirildi.